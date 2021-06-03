У побережья Шри-Ланки загорелось судно с химикатами

Экологи заявляют о новой экологической катастрофе.

У берегов Шри-Ланки загорелось судно с химикатами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Daily Mirror.

По данным СМИ, пожар произошел еще 20 мая. На борту корабля находилось 25 тонн азотной кислоты. По словам экологов, Индийский океан оказался на грани экологической катастрофы.

На протяжении двух недель спасатели не смогли справиться с пожаром. Потушить его удалось только на этой неделе. Их работе противостояли высокие волны и сильные ветры. СМИ сообщают, что судно начало постепенно уходить ко дну.

В настоящее время спасатели пытаются отбуксировать корабль, чтобы минимизировать загрязнение воды.

С корабля были эвакуированы 25 членов экипажа. Информации о пострадавших не поступало. Причиной пожара могла стать утечка химикатов.

Ранее Токио заявил РФ протест из-за задержания японского судна.

Видео: YouTube / Newsfirst Sri Lanka