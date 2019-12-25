Токио заявил РФ протест из-за задержания японского судна

Кабмин страны потребовал немедленно освободить задержанных рыбаков.

Правительство Японии заявило о неприемлемости задержания японского рыболовного судна российскими пограничниками в Охотском море 28 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабмина страны Кацунобы Като.

В связи с этим инцидентом России был заявлен протест. Като заявил, что судно находилось в государственных водах, и у РФ не было прав его задерживать.

По дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио мы заявили протест в связи с тем, что действия российской стороны неприемлемы. Кацунобу Като, генсек правительства Японияя

Кабинет министров Японии требует немедленного освобождения своих граждан. По словам Като, в настоящее время задержанные рыбаки здоровы и обеспечены необходимым питанием и водой.

Напомним, российские пограничники задержали в Охотском море рыболовное судно Японии после попытки скрыться. На борту шхуны при осмотре было обнаружено оборудование для ловли, живность и крабовая продукция. По данным ФСБ РФ, при погоне японское судно создавало помехи при движении, тем самым угрожало столкновением кораблю пограничников. После задержания шхуну доставили в порт Корсаков.

Ранее капитан судна "Амур" попросил помощи у генконсульства России в Саппоро.

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