МИД РФ прокомментировал публикацию о планах СССР передать Японии два острова

Министерство иностранных дел России дало комментарий по поводу публикации агентства "Киодо" о готовности властей СССР передать Японии два из четырех южнокурильских островов. Об этом информирует "РИА Новости".
По словам автора, материал составлялся на основе документов из бывшего архива ЦК КПСС. В МИД ответили, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет является прерогативой историков.
МИД СССР и МИД России всегда последовательно продвигали всем известную позицию: южные Курилы стали частью нашего государства на законных основаниях по итогам Второй мировой войны.
из сообщения МИД России
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что суверенитет РФ над указанными островами неоспорим.
Ранее эксперт Константин Сивков указал на неспособность России удержать Курилы от захвата США и Японией. По его мнению, если Токио решится на силовое возвращение территорий, то Тихоокеанский флот не выдержит натиска противника.
Фото: ВК / МИД России
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