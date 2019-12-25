МИД РФ прокомментировал публикацию о планах СССР передать Японии два острова

В ведомстве считают, что изучать и комментировать источники прошлых лет является прерогативой историков.

Министерство иностранных дел России дало комментарий по поводу публикации агентства "Киодо" о готовности властей СССР передать Японии два из четырех южнокурильских островов. Об этом информирует "РИА Новости".

По словам автора, материал составлялся на основе документов из бывшего архива ЦК КПСС. В МИД ответили, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет является прерогативой историков.

МИД СССР и МИД России всегда последовательно продвигали всем известную позицию: южные Курилы стали частью нашего государства на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. из сообщения МИД России

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что суверенитет РФ над указанными островами неоспорим.

Ранее эксперт Константин Сивков указал на неспособность России удержать Курилы от захвата США и Японией. По его мнению, если Токио решится на силовое возвращение территорий, то Тихоокеанский флот не выдержит натиска противника.

Фото: ВК / МИД России