Константин Сивков указал на неспособность России удержать Курилы от захвата США и Японией

Эксперт рассказал, что ТОФ не выдержит атаки.

Константин Сивков указал на неспособность России удержать Курильские острова от захвата США и Японией. Такое заявление военный эксперт сделал на фоне недавней встречи в Белом доме президента Джо Байдена и японского премьер-министра. Аналитик полагает, что если Токио решится на силовое возвращение территорий, то Тихоокеанский флот не выдержит натиска противника. По мнению специалиста. ТОФ совершенно не готов к вооруженному сопротивлению.

Сивков уточнил, что Япония готова пойти на силовой захват Курил без использования ядерного оружия. При этом такой план может быть поддержан американской стороной, которая подтвердила приверженность Договору о взаимном сотрудничестве от 1960 года. В случае атаки России придется задействовать не только ТОФ, но и те противодесантные подразделения, которые находятся на самих Курилах, авиацию.

Аналитик подчеркнул, что основная роль по защите Курил будет отведена ТОФу. По версии Сивкова, даже если военным удастся отразить атаки со стороны Вашингтона и Японии, то флот все равно лишится по меньшей мере двух третей сил, что говорит о его фактическом прекращении существования.

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