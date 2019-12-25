Надводная цель успешно уничтожена.

Российский фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море. Об этом сообщили представители пресс-службы Тихоокеанского флота РФ. Чиновники заметили, что модернизированный корабль ликвидировал заданную цель в акватории, которая находилась в надводном положении.

"Маршал Шапошников" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр" по надводной цели. Крылатая ракета успешно поразила мишень на дистанции 100 километров – специальный морской щит, имитирующий надводный корабль. пресс-служба ТОФ

На время проведения испытаний ракеты российские военные перекрыли для судоходства регион, а также воздушное пространство для авиации. Обеспечение безопасности территории взяли на себя средства Тихоокеанского флота. Днем ранее экипаж фрегата "Маршал Шапошников" поразил береговую мишень, расположенную на расстоянии более тысячи километров.

Фото: Минобороны России