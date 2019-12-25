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"Маршал Шапошников" выполнил пуск крылатой ракеты "Калибр"
Сегодня, 7:58
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lesjasap

"Маршал Шапошников" выполнил пуск крылатой ракеты "Калибр"

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Испытания проводятся в Японском море.

Российский фрегат "Маршал Шапошников" в ходе испытаний выполнил пуск крылатой ракеты "Калибр". Об этом рассказали представители Минобороны РФ. Известно, что миссия проводилась в акватории Японского моря. Оружие долетело до заданной цели, находящейся на берегу.

"Маршал Шапошников" впервые произвел пуск "Калибр" по наземной цели. В расчетное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишенную позицию. Дальность стрельбы по цели превысила 1 000 км.

пресс-служба Минобороны России

Напомним, что фрегат находится на вооружении у Тихоокеанского флота. Стрельбы обеспечивались кораблями и судами ТОФ, а также поддержкой со стороны морской авиации (самолетов и вертолетов). Военные закрыли для судоходства опасный район в акватории, а также воздушное пространство. "Маршал Шапошников" после модернизации должен вернуться на боевой пост в ТОФ до конца 2021 года. После обновления корабль станет универсальным, способным вести атаку по наземным, подводным и надводным мишеням. Кроме "Калибров" он оснащен "Ураном" и новейшей артиллерией, "Ониксом". 

В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев".

Фото: Минобороны России
 

Теги: калибр, маршал шапошников, минобороны, тихоокеанский флот, тоф, японское море
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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синебрюхова таира
Сегодня 8:11

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