У петербургских депутатов ЗакСа возникли вопросы к единой квитанции

По словам Шабарина, по единой квитанции можно будет оплатить отдельные строки, также появится возможность делать это в любом офисе компании.

В ЗакСе Петербурга в понедельник, 14 ноября, обсудили введение единой квитанции ЖКХ (ЕПД). Зампред жилищного комитета Роман Канивцов и генеральный директор АО "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" Денис Шабарин рассказали о новом платежном документе.

По словам Шабарина, по единой квитанции можно будет оплатить отдельные строки, также появится возможность делать это в любом офисе компании. Канивцов добавил, что вводить новую квитанцию начнут в январе 2023 года. Единый платежный документ сначала протестируют на отдельных территориях, которые объединены управляющей компанией, а закончить введение ЕПД планируется до конца 2024 года.

Некоторые парламентарии усомнились в предстоящей работе, потому что не все платежи будут включены в ЕПД. Шабарин заявил, что создание рассчетного центра - сложная и дорогостоящая работа, для поставщиков услуг дешевле передать это другой компании. Он надеется на присоединение к ним других поставщиков, которые пока решили направлять петербуржцам отдельные квитанции.

Напомним, что ранее Жилком анонсировал введение документа в ноябре 2022 года, однако позже процедуру перенесли. Глава ведомства уточнил, что сейчас проходят корпоративные процедуры по созданию Единого расчетного центра, задача которого сведётся к доставке квитанции. Как и было заявлено, для этих целей объединят ЕИРЦ "Петроэлектросбыт" и ВЦКП "Жилищное хозяйство".

Ранее мы сообщили, что в Петербурге тарифы ЖКХ могут вырасти на 7,7-7,8% в следующем году.

Фото: Piter.tv

