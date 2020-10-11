В Петербурге тарифы ЖКХ могут вырасти на 7,7-7,8% в следующем году

Горячая вода и отопление вырастут в цене на 8%.

В Петербурге ЖКУ с 1 июля следующего года могут подорожать на 7,7-7,8% в зависимости от типа жилого дома. Такие данные содержатся в документации комитета по тарифам. С ними уже ознакомился экономический блок Смольного.

На следующей неделе депутаты Заксобрания рассмотрят их в рамках нулевых чтений бюджета. Больше всего предлагается поднять тарифы на электроэнергию и газоснабжение — на 9%.

Горячая вода и отопление вырастут в цене на 8%. Оплата холодной воды и канализации прибавит 7%. Как пишет "Фонатнка", наименьшее увеличение, согласно документации, приходится на вывоз мусора — 5,8%.

Ранее петербуржцы удивились долгам за капремонт в новых квитанциях. Большинство граждан не понимают, откуда возникает та или иная сумма, указанная в счетах.

Фото: Piter.tv

