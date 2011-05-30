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В Петербурге начались "нулевые чтения" бюджета
Сегодня, 11:18
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В Петербурге начались "нулевые чтения" бюджета

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Они завершатся в начале сентября.

В пятницу, 26 августа, в Петербурге стартовали "нулевые чтения" бюджета города на 2023 и 2024-2025 плановый период. В них принимают участие депутаты, представители органов исполнительной власти и сотрудники Контрольно-счетной палаты.

Теперь депутаты смогут внести поправку к бюджету только в том случае, если она получит предварительное одобрение комиссии под руководством губернатора Александра Беглова. При этом для одобрения его поправок предварительных заключений не требуется. 

В этом году в ЗакСе экономят бумагу, поэтому проект бюджета и его приложения будут представлены только в электронном виде.

"Нулевые чтения" завершатся 2 сентября. 

Ранее Piter.tv писал о том, что проект бюджета планируют представить правительству в начале октября. 

Фото: пресс-служба Законодательного собрания СПб (архив)

Теги: бюджет петербурга, закс, нулевые чтения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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