В Петербурге приступили к активной фазе формирования проекта бюджета города на 2023-2025

Ранее губернатор ставил задачу достичь 1 трлн доходов к 2024 году. На данный момент неизвестно, выполнима ли она.

Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый 2024-2025 планирует представить правительству города в начале октября. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Напомним, что сначала создается предварительный проект, который затем три раза рассматривает ЗакС и вносит поправки вместе с исполнительными органами власти, а затем поступает на рассмотрение правительству.

По словам Корабельникова, формировать бюджет на ближайшие 3 года начали еще весной.

На сегодняшний день уже проведена большая подготовительная, аналитическая работа. Главными распорядителями сформирована основная и дополнительная потребность в финансировании, поданы соответствующие заявки с расчетами и обоснованиями. Заявки отсмотрены Комитетом финансов, по каждой подготовлено заключение. Алексей Корабельников.

Впереди активное обсуждение поданных заявок с комитетами и районными администрациями. Этот этап продлится около двух недель.

Подписывайте на нашу страницу в "ВКонтакте" и Telegram.

Фото: Telegram / Алексей Корабельников