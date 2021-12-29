Первые единые квитанции за ЖКХ в Петербурге появятся в ноябре

К новой форме квитанции будут переходить поэтапно.

Квитанция за ЖКХ в Петербурге станет единой с ноября 2022 года. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сказал заместитель главы Жилищного комитета Роман Канивцов.

По словам чиновника, выпуск квитанций будет поэтапным. Переход будет осуществляться по районам в рамках пилотных проектов.

Перед тем, как перейти к новой форме, горожан проинформируют об этом на старой квитанции.

Ранее с инициативой перейти к единой квитанции выступил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что петербуржцы смогут не платить комиссию и избавятся от лишней макулатуры.

Фото: Piter.TV