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Губернатор предложил избавиться от макулатуры и объединить в одну квитанцию все платы за ЖКУ
Сегодня, 13:12
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nadezhda_sib

Губернатор предложил избавиться от макулатуры и объединить в одну квитанцию все платы за ЖКУ

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Из-за того, что квитанции печатают разные организации, приходится платить комиссии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил объединить все коммунальные платежи в одну бумагу. Об этом он заявил на заседании правительства 18 мая. 

Это позволит горожанам не платить за комиссии и избавит от макулатуры. По словам Беглова, копейки в итоги выливаются в приличную сумму. Он поручил проработать вопрос. Кроме того, губернатор сказал, что нельзя еще раз допустить ситуацию, когда петербуржцам приходят завышенные платежи. Напомним, речь идет о техническом сбое, который произошел в Фонде капитального ремонта. 

Ранее Piter.TV ответил на самые популярные вопросы об оплате ЖКУ по новой норме квитанции.

Фото: Piter.TV

Теги: квитанция, коммунальные услуги, платежи
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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