Как платить за капремонт по новой форме квитанции: самые популярные вопросы

На размере оплаты никак не скажется тот факт, что взнос за капремонт теперь будет появляться в квитанции.

В мае петербуржцы получили новую форму квитанции "Петроэлектросбыта", в котором помимо привычных коммунальных услуг был включен взнос за капитальный ремонт. В случае долга квитанция стала пугающей, а также вызывала массу вопросов. Отвечаем на самые популярные из них.

Зачем "Петроэлектросбыт" и "Фонд капитального ремонта" заключили договор?

После изменений в Жилищном кодексе ежемесячный взнос за капитальный ремонт должны были включить в состав платы за жилое помещение или предоставление коммунальных услуг. По итогам конкурса победителем стало АО "Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт".

"Петроэлектросбыт" формирует, печатает и доставляет платежные документы, а также принимает соответствующие платежи.

Я уже оплатил взнос за капитальный ремонт, но он не отразился в новой квитанции

Взнос на капитальный ремонт осуществляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Фонд и АО "ВЦКП" Жилищное хозяйство", которое выпускает "розовую квитанцию", обмениваются информацией ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Это означает, что платежи за апрель 2021 года будут отражены в квитанциях "Петроэлектросбыта" в июне 2021 года, а за май — в июле. В случае возникновения вопросов по задолженности, указанной в розовой квитанции ВЦКП, необходимо обращаться в ВЦКП. Последние розовые квитанции были сформированы в апреле 2021 года.

При несвоевременной оплате майской квитанции пени начислять не будут.

Можно ли оплатить взнос за капремонт отдельно?

Да, можно. Внизу квитанции указаны реквизиты Фонда капитального ремонта.

Что будет, если не платить за капремонт?

Задолженность будут взыскивать в судебном порядке. За несвоевременную оплату начисляются пени. Расходы по оплате госпошлины, оплаченные истцом (Фондом) при подаче заявления в суд, взыскиваются с ответчика (собственника квартиры). При неисполнении решения суда у должника могут арестовать имущество, ценные бумаги или изъять имущество, изъять его выплаты, получаемые в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений, ограничить выезд из страны.

Кроме того, исполнительский сбор составляет 7% от суммы долга (не менее 1000 рублей для физических лиц и индивидуальных предпринимателей и не менее 10 тыс. рублей для организаций) и взыскивается отдельно с суммы каждой задолженности.

Взнос за капремонт рассчитывается исходя из площади квартиры, года постройки дома и наличия лифта. Минимальный размер взноса определяют власти субъекта РФ. В Петербурге самый дорогой взнос за квадратный метр платят собственники жилья в дореволюционных постройках (как с капитальным ремонтом, так и без) с лифтом, а также в домах нового строительства, построенных после 1980-го года с многослойными и/или оштукатуренными ограждениями с лифтом. Стоимость составляет 12 рублей. Даже если в квартире никто не живет, взнос все равно надо оплачивать.

На что идут деньги из взноса на капремонт?

Деньги за капремонт идут на ремонт или замену лифтов, лестничных площадок, чердаков и перил, ограждений, благоустройство придомовой территории, отделку внутренних помещений, фасадов, замену входных дверей, реконструкцию или замену систем коммуникации, электрооборудования, мусоропроводов, которые находятся в общем пользовании, и так далее.

На сайте Фонда в разделе "Программа" можно узнать, в каком доме и какие работы проводятся.





Где оплатить взнос за капремонт без комиссии?

АО "Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт" — в 68 пунктах приема платежей, а также через личный кабинет;

Банк ВТБ (ПАО) — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг ВТБ-онлайн и мобильное приложение;

АО "Почта Банк" — в отделениях, банкоматах, через интернет-банкинг Почта Банк-онлайн и мобильное приложение;

Банк "Санкт-Петербург" — в личном кабинете;

Личный кабинет на сайте Фонда капитального ремонта.

Возможность бескомиссионой оплаты капремонта обсуждается и с ПАО "Сбербанк".

Те, кто оплатил квитанцию за май с учетом комиссии, смогут получить перерасчет в Фонде. Нужно обратиться в Фонд до 1 июня 2022 года.

Куда обращаться, если есть вопросы?

Обращаем внимание, что "Петроэлектросбыт" не отвечает на вопросы, связанные с расчетом взносов за капремонт.

Телефон горячей линии в Фонде капитального ремонта — 703-57-01, диспетчеры принимают обращения граждан с 9 до 19 часов в будние дни и до 17 часов в выходные. Также можно получить информацию в Жилищном комитете — 409-73-78, 335- 85-08. Режим работы в будние дни — с 09:00 до 19:00, в выходные дни — с 10:00 до 17:00.

На сайте Фонда есть возможность оставить заявку на обратный звонок.

Фото: Piter.TV, fkr-spb.ru