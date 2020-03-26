У палочки Коха нашли "шлюз" для транспорта витаминов

Туберкулезная палочка способна разносить витамины.

У туберкулезной палочки Коха нашли "шлюз" для транспорта витаминов. К такому выводу пришли ученые из МФТИ совместно с коллегами из США, Нидерландов и Швеции. Специалистам из лаборатории структурной электронной микроскопии биологических систем удалось получить структуру белка, который отвечает за импорт витамина B12 в клетку возбудителя туберкулеза Mycobacterium tuberculosis. Соответствующая публикация сделана в издании Nature. Ученые напоминают, что B12 необходим патогенной бактерии для разрастания. Этот процесс происходит путем размножения клеток. Mycobacterium tuberculosis способен синтезировать витамин, но это способ получения B12 энергозатратен для бактерии.

Результаты исследования показали ученым, что белок бактерии способен импортировать витамин B12. В экспериментальных доказательствах применялись клетки Escherichia coli, в которых не было транспортеров данного витамина. При добавлении в них белка Rv1819c из микобактерии туберкулеза клетки были абсолютно жизнеспособными. Ученые смогли увидеть, что транспорт витамина АТФ-зависим благодаря мутации в АТФазном домене. Также белок способен транспортировать пептид-блеомицин. Это вещество является распространенным средством для лечения онкологических заболеваний. Однако белок не переносит биотин. Предположительно, эта способность у него отсутствует из-за отрицательно заряженных групп биотина. Этот факт говорит ученым о том, что Rv1819c мало избирателен, но предпочитает полярные и положительно-заряженные субстраты.

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