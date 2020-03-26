РНК SARS-CoV-2 был обнаружен в каютах через 17 дней после того, как люди их покинули.

Учёные узнали время жизни коронавируса на поверхностях. Оказалось, что инфекция может существовать на них в течение 17 дней. К такому выводу учёные пришли после изучения случаев заражения на круизных лайнерах. Об этом сказано в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Специалисты выяснили, что РНК SARS-CoV-2 был обнаружен в каютах через 17 дней после того, как люди их покинули. Следы коронавируса нашли в каютах тех, у кого были явные симптомы, и у тех, к кого их не было.

После дезинфекции кают следов COVID-19 учёные не обнаружили.

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Видео: YouTube / CNA