Раскрыты правила секса при коронавирусе

Эксперты призвали отказаться от поцелуев и римминга.

В The Conversation раскрыли правила секса при коронавирусе. Советами в авторской колонке издания поделился специалист по поведенческой неврологии Гонсало Куинтана Зунино. Специалист работает в Университете Конкордия в Канаде.

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Автор материала напомнил, что на данный момент нет доказательств того, что коронавирус может передаваться через половые контакты. У ученых нет свидедельств передачи инфекции через вагинальный, оральный и анальный контакты. Эксперт добавил, что коронавирус можно получить не только воздушно-капельным путем, но и фекально-оральным. Зунино уверен, что практически любая интимная практика может привести к передаче коронавируса. Заниматься сексом можно в том случае, если у вас и вашего партнера нет симптомов инфекции и вы самоизолировались достоточное количество времени.

Эксперт дал советы тем парам, которые переживают о возможном заражении коронавирусом. Зунино говорит, что для них настало время экспериментов. Также следует пользоваться презервативами и латексными перчатками. Специалист предупредил о том, что поцелуи через маску не спасут от инфекции.

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