В Ухане найден первый зараженный коронавирусом

Впервые диагноз "коронавирус" подтвердили у продавщицы креветок по фамилии Вэй.

Найден первый зараженный коронавирусом в китайском Ухане. Первым пациентом с подтвержденным диагнозом коронавируса стала продавщица креветок. Об этом сообщила китайская газета "Пэнпай". Журналисты рассказали, что женщина по фамилии Вэй работала на рынке морепродуктов "Хуанань" в Ухане. До сих пор врачи не имеют информации о том как и где она заразилась. Известно, что 11 декабря 2019 года у нее по неизвестной причине поднялась температура. Китаянка долго снимала жилье около рынка, от ее квартиры до работы было не более 500 метров. После проявления симптомов заболевания она обратилась в клинику, расположенную на первом этаже своего дома. Врачи до сих пор не могут подтвердить данные о том, являлась ли китаянка "нулевым пациентом" или нет.

До сих пор эксперты спорят о том, откуда именно пришел коронавирус. Одни считают, что источником заражения стал именно местный рынок в Ухане. Другие полагают, что вирус мог проникнуть в Китай из другого места. Не установлены обстоятельства передачи вируса от животного-носителя к человеку.

В государственном комитете по здравоохранению КНР напомнили, что в первой группе зараженных коронавирусом было 27 человек. Медики подчеркнули, что у них не было явных признаков возможной передачи инфекции от человека к человеку. Этот способ распространения специалисты подтвердили только в январе 2020 года. Из списка пациентов журналисты "Пэнпай". установили, что 24 зараженных первой группы имели контакты с представителями рынка морепродуктов. При этом, четверо инфицированных - члены одной семьи.

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем.

Видео: YouTube/CBC News The National