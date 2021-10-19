У офиса Зеленского в Киеве начался митинг ветеранов-афганцев

Военнослужащие и ветераны предъявили властям свои требования.

У офиса украинского президента Владимира Зеленского в Киеве начался митинг ветеранов-афганцев. Об этом сообщили местные журналисты. Они рассказали, что бывшие военные вышли на улицу ради защиты своих прав. В акции принимает участие около тысячи человек. Толпа требует снять с рассмотрения Верховной рады законопроектов, касающихся ограничений для соцзащиты ветеранов и военнослужащих. Также активисты требуют ввести для них государственное медицинское страхование и обеспечить жилплощадью.

Ветераны надеются на увольнение глав и их заместителей в министерстве по социальной политике, здравоохранению, культуре и информационной политике, а также в министерстве по делам ветеранов. На данный момент политическая символика на мероприятии не наблюдается. Ветераны держат в руках флаги организаций, которые они представляют, а также национальные флаги Украины.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости