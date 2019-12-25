У музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" высадили 600 бархатцев

Территорию украсили работники учреждения.

В четверг, 7 мая, сотрудники музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" приняли участие в акции #субботникиПобеды. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Ленинградская область".

Работники высадили 6000 бархатцев на братских могилах мемориала "Невский пятачок", почтив память падших солдат.

Напомним, что ранее в акции уже приняли участие представители Выборгского и Бокситогорского районов. Также к субботникк у "Разорванного кольца" присоединился Александр Дрозденко.

Фото: ВКонтакте / lenobl