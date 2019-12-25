В Выборгском районе проходит акция #СубботникиПобеды

Мероприятия по благоустройству памятных мест прошли в нескольких населенных пунктах.

В преддверии 75-летия Дня Победы в Ленинградской области проходят субботники. Группы добровольцев облагораживают воинские мемориалы, памятники и солдатские захоронения. На этот раз мероприятия прошли в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, на территории Приморского городского поселения благоустроены 8 братских могил. В Светогроске усилиями сотрудников муниципальных учреждений и волонтеров убрано захоронение воинов 115-й стрелковой дивизии Красной армии, державших оборону в первые дни войны.

Также мероприятия проведены в поселках Подгорное, Советский, Чулково, Каменногорске, Селезнево, Высоцке, и на территории воинской части "Новинка". Добровольцы почистили и прокрасили постаменты, отремонтировали скамейки и бордюры, обрезали кроны деревьев, убрали старую листву и высадили цветы.

Помимо волонтеров, в субботниках также принимают участие сотрудники городских и районных коммунальных служб, представители администрации МО "Выборгский район", сельских и городских поселений, бизнесмены, депутаты, старосты и общественные советы. Все участники используют средства личной защиты и соблюдают социальную дистанцию.

Напомним, что в Выборге проходит благоустройство воинского захоронения №33 на 4-ом километре Ленинградского шоссе и обновляется освещение на Южном кладбище. Кроме того, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" строят сквер Победы. Все работы завершатся в 9 мая.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО