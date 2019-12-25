В Выборге приступили к возведению Сквера Победы

В нем установят фотопанно "Бессмертный полк"

В Выборге началось строительство нового сквера, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. В нем будет располагаться несколько памятных объектов, в том числе – композиция "Бессмертный полк". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Территория для благоустройства Сквера Победы в рамках проекта "формирование комфортной городской среды" была одобрена региональным правительством в этом году. За создание памятного места на пересечении улицы Гагарина и проспекта Победы также проголосовали местные жители. Название "Сквер Победы" было выбрано 28 ноября.

Работы по благоустройству территории осуществляет подрядчик ООО "ДСК 47". С начала апреля на площадке работают строительные службы. В ближайшее время они обновят гранитный обелиск и возведут монолитное восьмиметровое панно "Бессмертный полк". Оно будет состоять из портретов участников Великой Отечественной войны, которые местные жители нашли в своем семейном архиве. При отдалении от объекта, лица тысячи ленинградцев образуют фотографию Выборга в военное время.





Кроме того, в сквере планируется установить объекты уличного освещения, места отдыха и малые архитектурные формы. Строители сохранят закладной камень, установленный в честь 20-летия Победы над фашизмом.

Работы завершатся к началу августа 2020 года.

Напомним, что мероприятия по благоустройству военных памятников и мемориалов в Выборге начались еще в марте. Ремонтные работы на объектах проходят в каждом из районных поселений. К 9 мая в регионе будет благоустроено не менее 220 памятных мест.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО