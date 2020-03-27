В Выборге проверили благоустройство нового сквера и памятных мест

Комиссия от администрации Выборгского района осмотрела место, где будет расположен сквер Победы, а так же мемориал на Южном кладбище и воинское захоронение на 4 километре Ленинградского шоссе.

Несмотря на коронавирус, комитет по городскому благоустройству Выборга продолжает свою работу. Первым делом комиссия посетила пересечении проспекта Победы и Гагарина, место, где будет разбит сквер, гордо носящий имя - "Победа".

По итогам конкурсного отбора стал победителем проект по благоустройству территории на пересечении проспекта Гагарина и проспекта Победы. Администрация при финансовой поддержке правительства ЛО провело конкурсную процедуру. Победителем стала организация "ОДСК 47". Дмитрий Самойленко, замглавы администрации Выборгского района

Работы на объекте начнутся со дня на день и завершатся 1 августа этого года. Новый сквер станет зоной тихого отдыха : скамейки, зеленые насаждения и качественное освещение. Сохранят и закладной камень, символизирующий победу над фашисткой германией, а центром сквера станет панно "Бессмертный полк", созданное из тысяч фотографий военных лет.

Второй критерий, по которому отбиралась эта территория — она не благоустроена. Здесь имеются остатки финских фундаментов и это место неприглядно выглядит. Поэтому место может превратится в зону отдыха, где жители близлежащих домов могли проводить время. Олег Лиховидов, Помощник главы администрации Выборгского района

Работы по благоустройству ведутся и у мемориала на южном кладбище. Уже сейчас рабочие активно замазывают швы на бортовой стене на главной аллее. Планируют заменить и освещение. Также в проект по благоустройству входят пескоструйные работы гранитного мемориала с именами героев войны.

Благоустройство ведется и на воинском захоронении, расположенном на 4 километре Ленинградского шоссе. Сейчас рабочие восстанавливают гранитное покрытие, в будущем тут появятся новые деревья и газон, а главным новшеством станет установка четырех новых гранитных плит, увековечивших имена красноармейцев.

Производим работы согласно проектной документации согласно производственному графику. Будем успевать завершить работы быстро, качественно и в срок, к дню великой победы. Сергей Худяков, ответственный за производство работ.

Работы начались 16 марта, завершить их планируют 7 мая. Помимо гранитного покрытия и озеленения, рабочим предстоит восстановить декоративное освещение.