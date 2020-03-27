В Выборге проверили благоустройство нового сквера и памятных мест

Несмотря на коронавирус, комитет по городскому благоустройству Выборга продолжает свою работу. Первым делом комиссия посетила пересечении проспекта Победы и Гагарина, место, где будет разбит сквер, гордо носящий имя - "Победа".
По итогам конкурсного отбора стал победителем проект по благоустройству территории на пересечении проспекта Гагарина и проспекта Победы. Администрация при финансовой поддержке правительства ЛО провело конкурсную процедуру. Победителем стала организация "ОДСК 47".
Дмитрий Самойленко, замглавы администрации Выборгского района
Работы на объекте начнутся со дня на день и завершатся 1 августа этого года. Новый сквер станет зоной тихого отдыха : скамейки, зеленые насаждения и качественное освещение. Сохранят и закладной камень, символизирующий победу над фашисткой германией, а центром сквера станет панно "Бессмертный полк", созданное из тысяч фотографий военных лет.
Второй критерий, по которому отбиралась эта территория — она не благоустроена. Здесь имеются остатки финских фундаментов и это место неприглядно выглядит. Поэтому место может превратится в зону отдыха, где жители близлежащих домов могли проводить время.
Олег Лиховидов, Помощник главы администрации Выборгского района
Работы по благоустройству ведутся и у мемориала на южном кладбище. Уже сейчас рабочие активно замазывают швы на бортовой стене на главной аллее. Планируют заменить и освещение. Также в проект по благоустройству входят пескоструйные работы гранитного мемориала с именами героев войны.
Благоустройство ведется и на воинском захоронении, расположенном на 4 километре Ленинградского шоссе. Сейчас рабочие восстанавливают гранитное покрытие, в будущем тут появятся новые деревья и газон, а главным новшеством станет установка четырех новых гранитных плит, увековечивших имена красноармейцев.
Производим работы согласно проектной документации согласно производственному графику. Будем успевать завершить работы быстро, качественно и в срок, к дню великой победы.
Сергей Худяков, ответственный за производство работ.
Работы начались 16 марта, завершить их планируют 7 мая. Помимо гранитного покрытия и озеленения, рабочим предстоит восстановить декоративное освещение.
Видео: Piter.TV
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