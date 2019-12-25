Александр Дрозденко присоединился к акциям #СубботникиПобеды и "Сад Памяти"

Утром среды, 6 мая, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко стал участником двух акций, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила Общая газета Ленинградской области.
Так, Дрозденко прибыл в деревню Коккорево Всеволожского района, чтобы вместе с волонтерами поучаствовать в благоустройстве мемориального комплекса "Разорванное кольцо". Затем губернатор высадил несколько елей в рамках международной акции "Сад Памяти", которая также прошла в Гатчинском, Тосненском, Волховском районах 47-ого региона.
Ранее мы рассказали о том, что в семи районах Ленобласти ввели "масочный" режим.
Фото: Общая газета Ленинградской области
Обсуждение ( 0 )