В семи районах Ленобласти ввели "масочный" режим

Об этом в своем обращении сообщил губернатор 47 региона.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что завершил находиться в режиме самоизоляции. После этого он объявил режим обязательного режима ношения масок в семи регионах области, где сейчас неблагоприятная ситуация с коронавирусом. В число районов вошли – Бокситогорский, Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы.

Помимо этого, губернатор напомнил, что в магазинах обязательно должны появиться объявления на видных местах, куда могут жаловаться покупатели в случае нарушения правил Роспотребнадзора торговой точкой.

Районы, которые не попали в этот список, - кандидаты на смягчение ограничительных мер с 12 мая – добавил Дрозденко.

Ранее мы сообщали о том, что жители Московской области в случае нахождения на улице без защитной маски или респиратора получат штраф в размере 4 тысяч рублей. Отмечается, что с 12 мая за исполнением введенного "масочного" режима будут следить сотрудники правоохранительных органов, в том числе и МВД при участии сотрудников ГИБДД.

Видео: drozdenko_au / Instagram