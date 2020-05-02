Жителей Подмосковья будут штрафовать за отсутствие масок

Режим носил рекомендательный характер с 1 по 11 мая.

Жители Московской области в случае нахождения на улице без защитной маски или респиратора получат штраф в размере 4 тысяч рублей. Об этом 3 мая рассказали в пресс-службы губернатора Московской области.

Отмечается, что за исполнением введенного "масочного" режима будут следить сотрудники правоохранительных органов, в том числе и МВД при участии сотрудников ГИБДД.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ, согласно которому с 12 мая на территории региона официально введен так называемый "масочный" режим. Об этом 1 мая рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

О необходимости введения подобного режима Воробьев рассказал накануне. Он отметил, что месяц или два назад количество масок в аптеках Подмосковья или было минимальным, или просто отсутствовало. Теперь в коммерческих и государственных аптеках они появилась. Режим обязательного ношения маски будет вводиться для тех, кто ездит на работу или вынужден выходить из дома.

Видео: Instagram/andreyvorobiev