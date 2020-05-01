Губернатор Подмосковья официально ввел в регионе "масочный режим"

Постановление подписано главой региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ, согласно которому с 12 мая на территории региона введен так называемый "масочный" режим. Об этом 1 мая рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

О необходимости введения подобного режима Воробьев рассказал накануне. Он отметил, что месяц или два назад количество масок в аптеках Подмосковья или было минимальным, или просто отсутствовало. Теперь в коммерческих и государственных аптеках они появилась. Режим обязательного ношения маски будет вводиться для тех, кто ездит на работу или вынужден выходить из дома.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор попросил жителей Подмосковья ответственно отнестись к соблюдению масочного режима. Губернатор отметил, что очень важно, чтобы маски появились в аптеках и магазинах, поэтому ужесточаться данные нововведения будут поэтапно.

Видео: Андрей Воробьев / ВКонтакте