В Подмосковье вводят масочный режим

Губернатор попросил жителей Подмосковья ответственно отнестись к его соблюдению.

В Подмосковье постепенно вводят масочный режим. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в своём Instagram.

По его словам, он получил соответствующее предписание от главного санитарного врача Московской области. Теперь, пишет Воробьёв, власть строго рекомендует гражданам носить маску после выхода из дома — на улице, в аптеке, магазине и т.д.

Он попросил жителей Подмосковья ответственно отнестись к соблюдению масочного режима. Губернатор отметил, что очень важно, чтобы маски появились в аптеках и магазинах, поэтому ужесточаться данные нововведения будут поэтапно.

Ранее Воробьёв заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу.

Видео: Вконтакте / Андрей Воробьев