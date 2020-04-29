Заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Подмосковье вышло на плато по коронавирусу. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьёв.

На плато мы вышли, наверное, это плато. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Он добавил, что рост числа заболевших коронавирусом сейчас составляет где-то 5-7%. Воробьёв отметил, что на таком уровне заражения Подмосковье будет находится какое-то время, после чего последует снижение числа инфицированных.

По его словам, в период майских праздников в области усилят полицейское патрулирование, чтобы избежать массового нарушения режима самоизоляции.

Ранее мы рассказывали, что в Московской области продлят самоизоляцию и пропуска на майские праздники.

Видео: Вконтакте / Андрей Воробьев