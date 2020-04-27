В Московской области продлят самоизоляцию и пропуска на майские праздники. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в своём обращении к жителям.
По его словам, ситуация в регионе по-прежнему остаётся сложной, поэтому режим самоизоляции и пропуска для выхода из дома нужно продлить на майские праздники.
Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч.
Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья
Он рассказал, что бригады скорой помощи в регионе работают на полной нагрузке и не справляются с потоком заразившихся. Сейчас власти ищут дополнительных врачей и водителей на смены. При этом часто ситуации складываются таким образом, что в одной больнице не хватает коек. Поэтому бригаде приходится везти пациента в клинику в другом населённом пункте.
Воробьёв подчеркнул, что в больницах хватает аппаратов ИВЛ, лекарств, средств индивидуальной защиты и всего необходимого.
Ранее Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая.
Видео: Вконтакте / Андрей Воробьев
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