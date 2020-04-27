Бригады скорой помощи в регионе работают на полной нагрузке.

В Московской области продлят самоизоляцию и пропуска на майские праздники. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв в своём обращении к жителям.

По его словам, ситуация в регионе по-прежнему остаётся сложной, поэтому режим самоизоляции и пропуска для выхода из дома нужно продлить на майские праздники.

Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья

Он рассказал, что бригады скорой помощи в регионе работают на полной нагрузке и не справляются с потоком заразившихся. Сейчас власти ищут дополнительных врачей и водителей на смены. При этом часто ситуации складываются таким образом, что в одной больнице не хватает коек. Поэтому бригаде приходится везти пациента в клинику в другом населённом пункте.

Воробьёв подчеркнул, что в больницах хватает аппаратов ИВЛ, лекарств, средств индивидуальной защиты и всего необходимого.

Ранее Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая.

Видео: Вконтакте / Андрей Воробьев