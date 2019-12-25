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Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая
Сегодня, 17:47
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matveyvn

Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая

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При условии, что россияне будут строго соблюдать ограничения.

Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая. Глава ведомства Анна Попова заявила, что ограничения следует продлить до этой даты. Мнением она поделилась в интервью телеканалу "Россия-24".

По её словам, после 12 числа режим самоизоляции можно будет постепенно снимать — но только при условии, что до 12 мая россияне будут строго соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические правила.

Попова добавила, что учёные придерживаются той же позиции. Глава Роспотребнадзора отметила, что России предстоит пройти ещё третий инкубационный период — и только после этого можно будет поднимать вопрос о снятии ограничений.

Ранее мы сообщали, что в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.

Теги: коронавирус, пандемия, режим самоизоляции, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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