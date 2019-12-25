Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая. Глава ведомства Анна Попова заявила, что ограничения следует продлить до этой даты. Мнением она поделилась в интервью телеканалу "Россия-24".
По её словам, после 12 числа режим самоизоляции можно будет постепенно снимать — но только при условии, что до 12 мая россияне будут строго соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические правила.
Попова добавила, что учёные придерживаются той же позиции. Глава Роспотребнадзора отметила, что России предстоит пройти ещё третий инкубационный период — и только после этого можно будет поднимать вопрос о снятии ограничений.
Ранее мы сообщали, что в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.
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