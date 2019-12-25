В России зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки от коронавируса в России излечилось 579 человек.

В России зафиксировано 6 198 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил 7,7%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 87 147 случев заражения новой коронавирусной инфекцией во всех регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 871. Далее идут Московская область — 638, Нижегородская область — 207, Республика Дагестан - 167, Санкт-Петербург - 161, Рязанская область — 85.

За сутки от коронавируса в России излечилось 579 человек. За весь период — 7 346.

За минувшие сутки скончалось 50 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 794 человека.

Отмечается, что 43,4% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее были названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России.