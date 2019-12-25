В топ попали Москва, Поволжье, ДВФО.

Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России. Об этом сообщили специалисты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие". Аналитики заявили, что большая часть населения Москвы, Поволжья и Дальнего Востока переживают из-за распространения COVID-19.

По стране 85,5% опрошенных оказались обеспокоены пандемией коронавируса, объявленной ВОЗ. Наибольшее количество жителей страны оценили свой страх в пять баллов (24,5%). Около 40% заявили, что переживают из-за эпидемиологической угрозы на 6 и более баллов.

Среди самых обеспокоенных граждан - представители Забайкальского края (33,3%), Псковской (19,6%), Оренбургской (14,9%), Нижегородской (14,8%), Волгоградской (13,3%) областей, Бурятии (11,5%), ХМАО (10,7%). Столько жителей регионов в процентном соотношении оценили угрозу пандемии на 10 баллов.

Значительная часть населения в Петербурге (33%), на Северо-Кавказе (21%), Сибирском ФО (20,8%) вообще не боится эпидемии.

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