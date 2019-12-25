В ГИБДД объяснили, как ездить между регионами в карантин

В ведомстве дали советы по передвижению между регионами страны.

Российская дорожная полиция напомнила гражданам страны, как передвигаться по РФ в период частичного введения карантинных ограничений из-за коронавируса. Представители Госавтоинспекции советуют при поездке на транспорте между регионами внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах субъектов страны. Крайне рекомендуется иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии коронавируса.

В ГАИ советуют руководствоваться текущей оперативной информацией, поскольку существует вероятность того, что въезд может быть ограничен на уровне отдельных городов и населенных пунктов.

Ранее мы сообщали о том, что полицейским разрешат вскрывать автомобили и выставлять оцепление. Правительство направило законопроект, который расширяет права правоохранительных органов. Поправки уже одобрены профильными ведомствами, однако изменения еще не внесены в Госдуму.

Фото: Piter.tv