Правительство России намерено расширить права сотрудников полиции.

Полицейским разрешат вскрывать автомобили и выставлять оцепление. Об этом журналистам "Интерфакса" рассказали в аппарате Государственной думы. Правительство направило законопроект, который расширяет права правоохранительных органов. Поправки уже одобрены профильными ведомствами, однако изменения еще не внесены в Госдуму.

Полиции хотят разрешить ограждать и обозначать доступными средствами места проведения акций протеста и массовых мероприятий. Представители закона смогут создавать временное ограждение указанных локаций.

Ради спасения жизни человека, предотвращения преступления или в целях обеспечения общественной безопасности при ЧС и беспорядках полиция получит право вскрывать транспортные средства. Если автомобиль окажется вскрытым без присутствия владельца, то его проинформируют о произошедшем в течение суток.

Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства указывается в поправках к законопроекту

Полиция сможет блокировать и оцеплять территорию, включая жилые здания. На указанной территории представители правопорядка могут проводить личный осмотр граждан, находящихся с ними предметов, механизмов и транспортные средства. Если гражданин откажется от осмотра, его могут не выпустить внутрь или за оцепление.

При задержании нарушителя полиция сможет использовать огнестрельное оружие. Это применение будет считаться законным, если гражданин попытается прикоснуться к оружию или "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

За выполнение законных функций правоохранительных органов полицейский не может преследоваться по закону.

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