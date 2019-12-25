В России допустили снос зданий, которые мешают соседнему участку

Об этом в интервью "Российской газете" заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В России допустили появления законов, согласно которому возможен снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок. Соответствующий проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) поступил на общественное обсуждение.

Как уточнил в интервью "РГ" депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников, собственнику будет запрещено возводить здания или сооружения, в отношении которых ясно, что их существование влечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок. В новых поправках появятся правила, которые будут регламентировать соседские отношения, а на их основе будет вырабатываться судебная практика, отметил Крашенинников.

Ранее мы сообщали о том, что Госдума вводит тюремные сроки за побег из карантина. Депутаты приняли в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина.

Документ предполагает, что злоумышленникам, которые нарушили санитарно-эпидемиологические правила, могут оказаться в заключении на срок до трех лет. В лучшем случае им грозит штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или лишение прав на профессию на срок до трех лет.

Фото: Piter.tv