В Сомино прошел субботник Победы

Местные жители благоустроили памятный обелиск.

В населенных пунктах Ленинградской области проходят мероприятия в рамках акции #субботникиПобеды. В среду, 29 апреля, волонтеры преобразили памятник жителям села Сомино в Бокситогорском районе. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Ленинградская область".

Отметим, что обелиск расположен на правом берегу реки Соминка и возведен на искусственном возвышении. У его основания расположены мраморные плиты с именами 72 погибших.

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Фото: ВКонтакте / lenobl