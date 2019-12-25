В Сомино прошел субботник Победы

В населенных пунктах Ленинградской области проходят мероприятия в рамках акции #субботникиПобеды. В среду, 29 апреля, волонтеры преобразили памятник жителям села Сомино в Бокситогорском районе. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Ленинградская область".
Отметим, что обелиск расположен на правом берегу реки Соминка и возведен на искусственном возвышении. У его основания расположены мраморные плиты с именами 72 погибших.
Ранее мы рассказали о том, что в Выборге начали раздавать георгиевские ленточки.
Фото: ВКонтакте / lenobl
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