В Выборге начали раздавать георгиевские ленточки

Символы Победы обрабатывают дезинфицирующим средством.

Пожилых жителей Выборга поздравляют с Днем Победы во время самоизоляции: помимо продуктов и лекарств волонтеры начали доставлять на дом георгиевские ленточки. Об этом сообщает "Газета Выборг".

По словам руководителя городского штаба волонтеров, начальника районного отдела Молодежи Дмитрия Бабенко, прорабатывается также возможность раздавать памятные аксессуары на улицах Выборга, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности. Добровольцы обеспечены средствами личной защиты и антисептиками, сами ленточки также проходят обработку.

Отметим, что на сегодняшний день волонтеры Выборга обработали более 250 заявок.

Ранее мы рассказали о том, что волонтеры выдали более 200 масок жителям поселка Советский.

Фото: "Газета Выборг"