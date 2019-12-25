Волонтеры выдали более 200 масок жителям поселка Советский

Акция проходила на улице.

Во вторник, 29 апреля, добровольцы из поселка Советский Выборгского района выдали местным жителям более 200 защитных масок. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Средства защиты выдавали бесплатно. Прежде всего волонтеры уделили внимание пожилым людям, находящимся в группе риска.

В общей сложности масками удалось обеспечить свыше 200 прохожих.

Ранее мы рассказали о том, что организация "Мой Мир" продолжает развозить продуты нуждающимся.

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting