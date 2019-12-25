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Волонтеры выдали более 200 масок жителям поселка Советский
Сегодня, 10:10
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lizapoluda

Волонтеры выдали более 200 масок жителям поселка Советский

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Акция проходила на улице.

Во вторник, 29 апреля, добровольцы из поселка Советский Выборгского района выдали местным жителям более 200 защитных масок. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Средства защиты выдавали бесплатно. Прежде всего волонтеры уделили внимание пожилым людям, находящимся в группе риска. 

 В общей сложности масками удалось обеспечить свыше 200 прохожих.

Ранее мы рассказали о том, что организация "Мой Мир" продолжает развозить продуты нуждающимся.

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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