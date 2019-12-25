Организация "Мой Мир" продолжает развозить продуты нуждающимся

К проекту присоединилась служба такси.

На прошлой неделе в Выборге стартовала акция "Подари еду", в рамках которой выборгская общественная организация "Мой Мир" оказывает помощь жителям в группе риска по коронавирусу. В понедельник, 27 апреля, состоялся очередной выезд волонтеров во главе с директором АНО Мариной Ткачишиной. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Напомним, что проект организован совместно с московским фондом "Дари еду" и сетью гипермаркетов "Лента". Силами участников для пожилых и маломобильных граждан были закуплены консервы, картошка, сгущенка. Продукты уже доставили при помощи водителя популярной службы такси, которая также присоединилась к акции.

Для того чтобы стать волонтером, необходимо связаться с директором АНО "Мой Мир" в социальных сетях.

Ранее мы рассказали о том, что выборгский колледж подарит педагогам 38 ноутбуков для "удаленки".

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting