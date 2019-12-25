Выборгская организация запустила проект "Подари еду"

Волонтеры доставят нуждающимся продукты, собранные в первую "корзину доброты".

Центр реализации социальных проектов "Мой Мир" совместно с фондом "Дари еду" организовал акцию помощи пожилым и маломобильным гражданам во время эпидемии коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Первые продуктовые наборы в рамках проекта "Подари еду" были составлены при участии магазинов "Лента". Покупатели могут приобрести в этой торговой сети товары первой необходимости и оставить их волонтерам на стойке информации. Затем еду передадут нуждающимся с помощью бесконтактной доставки.

Директор АНО "Мой Мир" Марина Ткачишина рассказала, что другие торговые точки также могут принять участие в акции – для этого необходимо заключить договор с организаторами. Кроме того, команда "Дари еду" продолжает проводить набор волонтеров и собирать информацию о людях, оказавшихся в непростой ситуации. Всем добровольцам, желающим стать частью проекта, необходимы антибактериальные салфетки и перчатки.

Ранее мы рассказали о том, что волонтерский штаб Выборгского района принял более 200 заявок.

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting