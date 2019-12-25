Волонтерский штаб Выборгского района принял более 200 заявок

Передача продуктов и лекарств осуществляется с помощью бесконтактной доставки.

Добровольцы из Выборгского района продолжают помогать пожилым и маломобильным людям. С начала апреля в местном штабе обработано более 200 заявок. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Напомним, что к волонтерам обращаются люди, которые не могут выйти из дома во время эпидемии, с просьбами о покупке продуктов, лекарств, оплате услуг ЖКХ. Товары первой необходимости передаются методом бесконтактной доставки.

Чтобы оставить заявку в штабе волонтеров Выборгского района, необходимо воспользоваться телефоном 8(81378) 2-21-75. Стать волонтером можно, заполнив анкету на сайте мывместе2020.рф.

Ранее мы рассказали о том, что мужчина передал продукты волонтерам поселка Советский.

Фото: Pixabay