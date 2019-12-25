Мужчина передал продукты волонтерам поселка Советский 

Ему помогал трехлетний сын.

В воскресенье, 19 апреля, житель Выборгского района оказал помощь добровольцам в поселке Советский. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Мужчина приехал в волонтерский штаб утром в день празднования Пасхи с трехлетним сыном. Вместе они посетили супермаркет и закупили несколько больших мешков для дальнейшего формирования продуктовых наборов. Волонтеры доставят их пожилым людям и многодетным семьям, нуждающимся в помощи во время эпидемии.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгские Сотрудники МЧС сдали кровь в день донора.

Фото: Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting