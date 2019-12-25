Выборгские Сотрудники МЧС сдали кровь в день донора 

В понедельник, 20 апреля, отмечался Всемирный День донора крови. Сотрудники МЧС из Выборгского района внесли свой вклад в помощь больным, нуждающимся в переливании. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".
Так, работники отдела надзорной деятельности и профилактической работы посетили местную больницу и сами стали донорами. Теперь их кровь поможет сохранить жизнь людям в критическим состоянии здоровья.
Спасатели сообщили, что продолжат принимать активное участие в донорском деле.
Раннее мы рассказали о том, что в В Выборге проверили 42 торговые точки.
Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting
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