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Выборгские Сотрудники МЧС сдали кровь в день донора 
Сегодня, 10:15
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Выборгские Сотрудники МЧС сдали кровь в день донора 

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В переливании нуждается множество жителей региона.

В понедельник, 20 апреля, отмечался Всемирный День донора крови. Сотрудники МЧС из Выборгского района внесли свой вклад в помощь больным, нуждающимся в переливании. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге". 

Так, работники отдела надзорной деятельности и профилактической работы посетили местную больницу и сами стали донорами. Теперь их кровь поможет сохранить жизнь людям в критическим состоянии здоровья.

Спасатели сообщили, что продолжат принимать активное участие в донорском деле.

Раннее мы рассказали о том, что в В Выборге проверили 42 торговые точки.

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Лента новостей,

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