В Выборге проверили 42 торговые точки

Количество нарушений сократилось по сравнению со временем начала эпидемии.

Во вторник, 22 апреля, сотрудники комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Выборгского района провели плановую проверку работы коммерческих предприятий. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Рейд прошел в Петровском, Калининском и Харитоновском микрорайонах Выборга. Соблюдение противоэпидемических мер оценили на 42 объектах. По словам председателя комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нины Сивицкой, представители торговли стали более сознательными по сравнению с начальным периодом эпидемии. Все сотрудники магазинов обеспечены средствами личной защиты, ведутся журналы по контролю их здоровья. Кроме того, на всех торговых предприятиях проводятся регулярные дезинфекции.

Тем не менее, продавцы не всегда подходят к выполнению требований с ответственностью. В случае нарушений со стороны отдельных лиц, используются меры взыскания через руководство.

В результате проверки было обнаружено всего два нарушителя: так, административные санкции применили к магазину "Магнит" на Рубежной улице и "Светофор" на улице Данилова. Еще два протокола составлено в отношении торговых точек на железнодорожном вокзале в воскресенье, 19 апреля. Информация о недобросовестных владельцах передана в Роспотребнадзор.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО