Выборг украсили к юбилею Победы

Город будет выглядеть торжественно несмотря на эпидемию.

В Выборге появились праздничные украшения к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Работы выполняет компания "Мактон" по муниципальному контракту. Баннеры с символикой торжества уже размещены на опорах уличного освещения на Ленинградском шоссе, Крепостной улице, Московском проспекте, проспекте Ленина.

Кроме того, к 1 мая центральные улицы оформят с помощью тематических плакатов и перетяжек, а на Рыночной площади установят объемную конструкцию "Звезда Победы". У воинского захоронения №33 на 4-ом километре Ленинградского шоссе разместится композиция из флагов.

Ранее мы рассказали о том, что городскую площадь в Светогорске благоустроят после окончания эпидемии.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО