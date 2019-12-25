Городскую площадь в Светогорске благоустроят после окончания эпидемии

Жители смогут предложить администрации собственное видение будущего проекта.

Светогорское городское поселение примет участие во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в 2021-2022 годах. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО.

Предложения от местных жителей о выборе конкретного общественного пространства для реализации проекта принимались с 13 по 23 марта. В результате наибольшее число голосов было отдано за Городскую площадь.

Следующим этапом станет прием заявок о мероприятиях, которые возможно осуществить на данной территории. Однако в связи с текущей эпидемический обстановкой голосование временно приостановлено.

Жители смогут прислать свои предложения администрации после угасания распространения коронавируса.

Ранее администрация Светогорска рассказала о планах на ремонт дорог.

Фото: Пресс-служба администрации Светогорского городского поселения