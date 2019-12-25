Городскую площадь в Светогорске благоустроят после окончания эпидемии

Светогорское городское поселение примет участие во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в 2021-2022 годах. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО.
Предложения от местных жителей о выборе конкретного общественного пространства для реализации проекта принимались с 13 по 23 марта. В результате наибольшее число голосов было отдано за Городскую площадь.
Следующим этапом станет прием заявок о мероприятиях, которые возможно осуществить на данной территории. Однако в связи с текущей эпидемический обстановкой голосование временно приостановлено.
Жители смогут прислать свои предложения администрации после угасания распространения коронавируса.
Ранее администрация Светогорска рассказала о планах на ремонт дорог.
Фото: Пресс-служба администрации Светогорского городского поселения
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