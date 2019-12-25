Администрация Светогорска рассказала о планах на ремонт дорог

Также средства готовы выделить на установку освещения и ремонт тепловой трассы.

В ближайшее время в Светогорске пройдет ремонт дорог и тепловой сети, а также установка уличного освещения. Об этом сообщила пресс-служба МО "Светогорское городское поселение".

Так, в рамках госпрограммы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" 47-ой регион предоставит городу субсидии на проведение ремонта проезжей части по Пограничной и Спортивной улицам, а также по улице Труда, Выборгскому шоссе и Лесной улице в ГП Светогорский. Общая сумма, выделенная из областной казны, составит 23 028,651 тысячи рублей. Работы пройдут в июне и июле этого года.

Кроме того, в Светогорске состоится ремонт межквартальных проездов к МКД №21 и 23 по улице Победы. Напротив домов №23, 27 появится пешеходная дорожка и детский городок на сумму 2 616, 730 тысяч рублей.

В деревне Лосево за период с июня по август появится линия уличного освещения на 548,927 т.р. Работы согласованы с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти.

Город также подал заявку на участие в программе "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области". В ее рамках планируется проведение капремонта на участке тепловой сети "Южный микрорайон". Для этого необходимо получить 6 миллионов рублей из областной казны.

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