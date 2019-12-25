В Светогрске оценили работу дезинфекторов

В пятницу, 17 апреля, представители Госжилнадзора провели проверку исполнения противоэпидемических норм в Светогорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Специалисты проинспектировали 10 многоквартирных домов, а также детские площадки, дворовые пространства и улицы на предмет качества санобработки. В результате нарушений выявлено не было: дезинфекторы регулярно обрабатывают места общественного пользования с помощью хлорсодержащих средств, соответствующих рекомендациям Роспотребнадзора.

Отметим, что жильцы некоторых домов, в которых проводилась проверка, заранее отправляли обращение на горячую линию Госжилнадзора. С гражданами была проверена профилактическая беседа о необходимрсти соблюдать режим самоизоляции.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе усилены меры против коронавируса.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО