В Выборгском районе усилены меры против коронавируса

Дополнительные ограничения будут действовать в Выборге и четырех поселках.

С пятницы, 17 апреля, в Выборге и поселках Рощино, Перово, Гончарово, Первомайское введены дополнительные ограничения, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Так, согласно постановлению, подписанному главой администрации Геннадием Орловым 16 апреля, на территории населенных пунктов отменены массовые религиозные мероприятия на территориях храмов и церквей.

Кроме того, усилены меры по дезинфекции дворов и улиц: санитарные мероприятия следует проводить не менее трех раз в неделю.

Для контроля исполнения новых правил, на территории Выборга и и перечисленных поселений будет вестись патрулирование.

Ранее мы рассказали о том, что режим самоизоляции ужесточат в 13 населенных пунктах Ленобласти.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay