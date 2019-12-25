В Выборгском районе запретили посещение храмов

Соответсвующее распоряжение подписал Геннадий Орлов.

С пятницы, 17 апреля, в Выборгском районе будут закрыты все храмы, церкви и другие религиозные организации. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Новые меры введены в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Постановление о новом режиме работы религиозных учреждений подписал глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. Право посещения культовых мест остается только у священнослужителей, церковных работников и операторов онлайн-трансляций.

Исполнение правил будет контролироваться администрациями городов и поселений и сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали о торс, что Госжилнадзор провел проверку работ по дезинфекции в Выборгском районе.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay